Neue Corona-Infektionen in zwei Wiesbadener Seniorenheimen

WIESBADEN - Nachdem vergangene Woche insgesamt zehn Corona-Infektionen im Maternus Seniorencentrum Kapellenstift in Wiesbaden bekannt wurden, hat jetzt eine zweite Testung weitere positive Befunde auf SARS-CoV-2 ergeben. Dem Gesundheitsamt sind insgesamt 26 Personen - 18 Bewohner und acht Pflegekräfte aus der Einrichtung in der Kapellenstraße gemeldet worden.

Zudem sind am Samstag in einem weiteren Altenpflegeheim in Wiesbaden Corona-Infektionen bekannt geworden: Im Toni-Sender-Haus wurden vier Personen positiv getestet. Umfangreiche Tests wurden durchgeführt, nachdem vergangenen Donnerstag ein Bewohner der Pflegeheims im Rahmen eines Klinikaufenthaltes positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde. Das Gesundheitsamt habe unmittelbar die Testung aller Bewohner sowie des gesamten Personals der Einrichtung und zehn städtischen Mitarbeitenden der angrenzenden Kindertagesstätte, die im Kontakt mit dem Hausmeister gestanden hatten in die Wege geleitet.

Weitere Testergebnisse werden für Montag erwartet

Für den Wohnbereich, in dem sich der positive Bewohner befunden hatte und die zehn städtischen Mitarbeiter der angrenzenden Kindertagesstätte sind dem Gesundheitsamt Samstagnachmittag die Meldungen zugegangen. Hiernach wurden zwei weitere Bewohner und eine Pflegekraft getestet. Die übrigen 26 Bewohner sowie die städtischen Mitarbeitenden der angrenzenden Kindertagesstätte sind negativ auf das SARS-CoV-2 Virus gemeldet worden. Die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner befinden sich nach Auskunft der Stadt in stationärer Behandlung, die betroffene Pflegekraft ist in häuslicher Quarantäne. Die Testergebnisse der Bewohnerinnen und Bewohner sowie des Personals aus den weiteren Wohnbereichen der Einrichtung erwartet das Gesundheitsamt im Laufe des Montags.

Isolations- und Hygienemaßnahmen seien in beiden Einrichtungen umgehend umgesetzt worden. Beide Einrichtungen stehen unter Quarantäne. Die notwendige Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner findet unter strenger Kohortenisolierung statt. Anpassungen von infektionshygienischen Maßnahmen erfolgen täglich. Zudem findet eine engmaschige Überwachung der Maßnahmen sowie die Nachverfolgung der Infektionsketten durch das Gesundheitsamt statt.