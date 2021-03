Öffentliche Kultureinrichtungen in Hessen öffnen ab 12. März

Hessisches Landesmuseum Darmstadt (Foto: Justus Hamberger/Simon Rauh)

WIESBADEN - Mehrere Kultureinrichtungen des Bundeslands Hessen haben sich untereinander und mit der Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn (Grüne) auf ein gemeinsames Rückkehrdatum aus dem Lockdown geeinigt. Wie das Landesministerium für Wissenschaft und Kunst am Freitag mitteilte, werden das Hessische Landesmuseum Darmstadt, das Museum Wiesbaden, die Museumslandschaft Hessen-Kassel, die Staatlichen Schlösser und Gärten und das Archäologische Landesmuseum mit der Saalburg und der Keltenwelt am Glauberg am Freitag, 12. März mit Öffnungen beginnen.

Welche Regeln ab kommenden Montag in Hessen für andere Bereiche gelten, lesen Sie hier.

Dabei sollen die Vorgaben der Corona-Verordnungen gelten: Voraussetzung ist, dass der hessenweite Sieben-Tage-Inzidenzwert auch dann noch stabil unter 100 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt.

Öffnungen theoretisch schon ab 8. März möglich

„Viele Menschen sehnen sich danach, wieder Kultur zu erleben – in den häufig großzügigen Räumlichkeiten unserer Museen und Schlösser wird das früher wieder möglich sein als an vielen anderen Orten“, erklärt Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn. Die Fortschritte beim Impfen und hoffentlich bald breit verfügbare Tests ermöglichten vorsichtige Schritte zurück zur Normalität. Zudem seien die Einrichtungen mit entsprechenden Hygienekonzepten gut vorbereitet, sagte Dorn.

Theoretisch sind Öffnungen von Museen, Schlösser, Gedenkstätten, Tierparks, Zoos und botanischen Gärten mit umfassendem Hygienekonzept in Hessen bereits ab dem 8. März möglich. Wenn auch nur mit Terminvereinbarung und wenn eine Kontaktnachverfolgung gewährleistet ist. Weil die Museen und Liegenschaften des Landes jedoch einige Tage Vorlauf brauchen, werden sie erst ab dem 12. März nach und nach öffnen.