Person mit Schusswaffe in Regionalbahn löst SEK-Einsatz aus

In diesem Zug musste eine Sondereinheit der Polizei einen bewaffneten Mann festnehmen. Der hatte während der Zugfahrt bereits einen Schuss abgegeben. (Foto: Wiesbaden 112)

NIEDERNHAUSEN - Am Samstagabend hat ein mit einer Pistole bewaffneter 50-jähriger Passagier einer Regionalbahn am Niedernhausener Bahnhof einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Die Zugbegleiter des von Frankfurt nach Limburg fahrenden Zuges meldeten der Polizei gegen 19.00 Uhr den bewaffneten Mann, der mit seiner Pistole schon einen Schuss abgegeben hätte.

Die Regionalbahn wurde gegen 19.05 Uhr in Niedernhausen im Bahnhof gestoppt und die unbeteiligten Passagiere vom Zugpersonal zunächst in andere Waggons des Zuges begleitet, so dass der Bewaffnete sich beim Eintreffen der verständigten Kräfte der Bundes- und Landespolizei bereits isoliert in einem der mittleren Waggons des Zuges befand.

Die Polizei räumte den Bahnhof und brachte die Passagiere des Zuges in Sicherheit, die von den Zugbegleiter bereits in andere Wagons begleitet worden waren. (Foto: Wiesbaden 112)

Um eine Gefahr für Außenstehende möglichst auszuschließen, riegelte die Polizei den Bahnhof ab, die im Zug befindlichen Fahrgäste sowie der Bahnhofbereich wurden in Sicherheit gebracht. Darüber hinaus wurden Spezialeinheiten der hessischen Polizei alarmiert. Diese konnten den 50-jährigen Mann schließlich gegen 21.45 Uhr im Zug festnehmen. Die von ihm mitgeführte Schusswaffe wurde sichergestellt.

Bei der Festnahme wurde der Mann durch einen eingesetzten Diensthund leicht verletzt und anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Eine Insassin des Zuges klagte nach dem abgegebenen Schuss aus der Waffe über Ohrenschmerzen und wurde ebenfalls ärztlich behandelt.

Bei der Verhaftung des bewaffneten Mannes brachte die Polizei auch einen Diensthund zum Einsatz, (Foto: Wiesbaden 112)

Die Ermittlungen hinsichtlich der Echtheit der sichergestellten Pistole dauern an, es handelt sich aber allem Anschein nach um eine Schreckschusswaffe. Der Zugverkehr war wegen des Einsatzes für mehrere Stunden lahmgelegt. Für die Opfer und weitere Geschädigte des Vorfalls sowie für Hinweisgeber hat die Polizei ein Bürgertelefon eingerichtet. Dieses ist unter der Telefonnummer 06124-7078140 erreichbar.