Regen und Gewitter in Rheinland-Pfalz und Hessen erwartet

Es regnet wieder. (Archivfoto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

In Rheinland-Pfalz bestimmen Schauer und vereinzelt auch Gewitter ab Dienstag zunächst das Wetter. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge bleibt es am Dienstag oft stark bewölkt, es soll immer wieder regnen. Die Temperaturen steigen dabei auf maximal 16 bis 20, in höheren Lagen der Eifel um 14 Grad.

Am Mittwoch bleibt es laut DWD regnerisch, die Schauer sollen aber zum Abend hin zunächst abklingen. Bei wolkigem Himmel erreichen die Höchstwerte 14 bis 19 Grad. Am Donnerstag sind laut DWD wieder vereinzelt Gewitter möglich. Die Aussichten auf den Feiertag sehen ähnlich aus: Am Freitag soll es der Vorhersage zufolge immer wieder schauerartigen Regen und auch kurze Gewitter geben. Die Höchsttemperaturen erreichen demnach 14 und 17 Grad.

Verknüpfte Artikel







Auch in Hessen wird das Wetter ab Dienstag mit Schauern, Wind und Gewitter zunächst ungemütlich. Der Vorhersage DWD zufolge soll es im Laufe des Tages teils kräftig regnen. Bei vereinzelten Gewittern frischt demnach der Wind auch auf. Die Temperaturen steigen dabei auf maximal 17 bis 21 Grad.

Am Mittwoch bleibt es laut DWD regnerisch, die Schauer sollen aber zum Abend hin zunächst abklingen. Bei wolkigem Himmel erreichen die Höchstwerte demnach 14 bis 18 Grad, im höheren Bergland um 12 Grad. Die Aussichten auf den Feiertag sehen ähnlich aus: Am Freitag soll es der Vorhersage zufolge immer wieder schauerartigen Regen und auch kurze Gewitter geben. Die Höchsttemperaturen erreichen demnach frische 14 und 17 Grad.