Das Festival Rock am Ring wird 2020 nicht stattfinden. (Foto: dpa)

NÜRBURG - Das traditionsreiche Musikfestival „Rock am Ring“ wird in diesem Jahr nicht stattfinden können – das gab der Veranstalter Live Nation am Donnerstag bekannt. Auch das Zwillingsfestival des Eifel-Events, „Rock im Park“ in Nürnberg, ist abgesagt. Bereits am Donnerstagvormittag war bereits das Heavy-Metal-Festival im schleswig-holsteinischen Wacken abgesagt worden. Grund ist das am Mittwoch wegen der Corona-Epidemie verfügte Verbot aller Großveranstaltungen bis zum 31. August.

Jubiläum soll 2021 nachgeholt werden

Die „alternative Entscheidung“ sei eine Enttäuschung für „die Veranstalter und ihre Teams, die Künstler und 175.000 Fans“, heißt es auf der Homepage der Festivals. Dennoch hätten die Produzenten „uneingeschränktes Verständnis für diese unausweichliche Maßnahme im Interesse der Sicherheit und Gesundheit aller Beteiligten“.

Die Festivals, die in diesem Jahr eine Jubiläum gefeiert hätten – 35 Jahre „Rock am Ring“ und 25 Jahre „Rock im Park“ – waren ausverkauft. Das Jubiläum soll nun im Juni 2021 nachgeholt werden. Die Details zur Abwicklung der Ticketkäufe für bereits erworbene Karten werden gerade ausgearbeitet, der Veranstalter will sie so schnell wie möglich bekannt geben.

Festivals Die Festivals hätten vom 5. bis 7. Juni am Nürburgring in der Eifel und auf dem Zeppelinfeld auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände der Nationalsozialisten in Nürnberg über die Bühne gehen sollen. Zu den Headlinern gehörten in diesem Jahr die Bands Green Day, Volbeat und System Of A Down.