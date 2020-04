Unfall mit 3 Lkw auf A5 bei Ober-Mörlen

(Symbolfoto: dpa)

OBER-MÖRLEN - Ein Verkehrsunfall mit drei Lkw hat sich am Donnerstagmorgen gegen 05.20 Uhr auf der A5 in Höhe Ober-Mörlen ereignet.

Wie die Polizei mitteilte, war ein silberfarbener Sattelzug von Kassel in Richtung Frankfurt unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei touchierte er einen in einer Nothaltebucht abgestellten Auflieger und dessen Zugmaschine. Danach fuhr er auf den Auflieger einer weiteren Sattelzugmaschine auf.

Der Lkw-Fahrer wurde dabei in der Fahrerkabine eingeklemmt und verletzt, die Einsatzkräfte konnten ihn laut Polizei zwischenzeitlich jedoch befreien. Alle drei Sattelzüge sind nicht mehr fahrbereit. Außerdem tritt an mindestens einem Fahrzeug Kraftstoff aus, so dass die Aufräumarbeiten sich noch hinziehen. Momentan kommt es im zu Verkehrsbehinderungen auf der A5 in Richtung Frankfurt.