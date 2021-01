Was sagt die Temperatur? Die Logistik des Corona-Impfstoffs

Der Stand der Impfungen

Auch an der Asklepios-Paulinenklinik verlief der Impfbeginn erfolgreich. Wie Geschäftsführer Norman Westphal auf Anfrage berichtet, sind bereits alle Mitarbeiter von Notaufnahme, Intensivstation, Intermediate-Care-Station sowie sämtlicher Covid-versorgenden Bereiche, die die Corona-Impfung in Anspruch nehmen wollten, ein erstes Mal geimpft. Zudem sei damit begonnen worden, Mitarbeiter zu impfen, die etwa in der Versorgung hochbetagter und schwer immunsupprimierter Patienten, wie der Onkologie, tätig sind. Die Impfbereitschaft in diesen Bereichen liege bei 80 Prozent.



Wie berichtet, haben auch die Helios-Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken und das St.-Josefs-Hospital dieser Zeitung von einem erfolgreichen Impfbeginn berichtet.



Das Land habe bisher zwar keine Inbetriebnahme des Impfzentrums angeordnet, so die Stadt. Man gehe aber weiterhin davon aus, dass das Zentrum am RMCC am Dienstag, 19. Januar, für Personen mit einem Impftermin öffnen wird. Das Land werde die Berechtigten in einem Brief informieren. Die Anmeldung soll ab Dienstag, 12. Januar, möglich sein.



Wie der Apotheker Martin Hofmann berichtet, werden im RMCC seit dieser Woche bereits Mitarbeiter von Rettungsdiensten und mobilen Pflegediensten geimpft.