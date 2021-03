Was, wenn Opa ein zweites Mal stirbt?

(Friedwald Herborn)

RHEINLAND-PFALZ / HESSEN - Seit der Jahrtausendwende wächst von Jahr zu Jahr die Zahl der Bestattungswälder in Deutschland - eine Alternative zu konventionellen Friedhöfen. In Bestattungswäldern wird die Asche der Verstorbenen in einer ökologisch abbaubaren Urne am Fuße eines Baumes beigesetzt. In der spirituellen Theorie nimmt der Baum die Asche des Verstorbenen auf.

Doch der Wald in Deutschland ist in Gefahr. Der Klimawandel bedroht die Bäume, Experten sprechen von einem dramatischen Baumsterben, auch in Bestattungswäldern. Für Angehörige mit Verstorbenen in einem Bestattungswald ein Problem. Denn stirbt der Baum, stirbt der Mensch gefühlt ein zweites Mal.