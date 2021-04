Wechsel in der Geschäftsführung der VRM Media Sales

Die VRM Media Sales GmbH, die für die Werbevermarktung verantwortliche Tochter des Medien- und Serviceunternehmens VRM, Mainz, stellt sich in der Geschäftsführung neu auf. Ab 1. Juli 2021 folgt Melanie von Hehl auf Marc Becker, der als Geschäftsführer zur Firmengruppe Heilbronner Stimme wechselt.

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MAINZ - Die VRM Media Sales GmbH, die für die Werbevermarktung verantwortliche Tochter des Medien- und Serviceunternehmens VRM, Mainz, stellt sich in der Geschäftsführung neu auf. Ab 1. Juli 2021 folgt Melanie von Hehl auf Marc Becker, der als Geschäftsführer zur Firmengruppe Heilbronner Stimme wechselt.

Melanie von Hehl, gelernte Verlagskauffrau und studierte Betriebswirtin, startete ihre Karriere bei der Rheinischen Post, wo sie unter anderem als Verkaufsleiterin für das rubrizierte Anzeigengeschäft verantwortlich war. Ihr weiterer berufliche Weg führte sie als Anzeigenleiterin des Stellenmarktes zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Neben ihrer Objektverantwortung für die F.A.Z.-Gesamtausgabe, die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, das Online-Portal FAZjob.NET und den Hochschulanzeiger war sie auch für das Marketing im Werbeverkauf zuständig. Im Jahr 2013 kehrte die gebürtige Rheinländerin als Geschäftsführerin des Werbevermarkters RP Media nach Düsseldorf zurück und entwickelte in den folgenden Jahren für die Rheinische Post insbesondere das National- und Großkundengeschäft in der Werbevermarktung weiter.

In ihrer künftigen Funktion als Geschäftsführerin der VRM Media Sales sowie der VRM Mittelhessen Media Sales ist sie konzernweit für die Werbevermarktung des Medienunternehmens, u. a. Allgemeine Zeitung Mainz, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo, Wetzlarer Neue Zeitung, Gießener Anzeiger sowie diverse Anzeigenblätter und Portale, verantwortlich, was neben den klassischen Print-Märkten vor allem die strategische Weiterentwicklung des digitalen Media-Geschäfts beinhaltet. Frau von Hehl berichtet an Michael Emmerich, weiterer Geschäftsführer der VRM Media Sales GmbH und zugleich Mitglied der Geschäftsleitung der VRM GmbH & Co. KG für den Bereich Markt.

„Mit Melanie von Hehl gewinnt die VRM eine Vermarktungsexpertin hinzu, die das regionale wie nationale Zeitungsgeschäft bestens kennt und die digitalen Transformationsprozesse der vergangenen Jahre in vielen verantwortlichen Positionen aktiv begleitet hat. Wir freuen uns sehr darüber, dass sie ihre erfolgreiche Arbeit nun an der Spitze der VRM Media Sales fortsetzen wird“, kommentiert Joachim Liebler, Sprecher der VRM-Geschäftsführung, die Personalie.