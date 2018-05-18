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Dienstag, 16.06.2020 - 18:38
6 min

Wetzlars nur stellenweise wilder Westen

Eine Radtour mit sehr viel Grün und Aussicht findet der Radler in Wetzlars Westen. Der ist nur stellenweise wild. Und ein Mal fast tödlich.

Pascal Reeber: Redakteur Wetzlar
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
WETZLARS NUR STELLENWEISE WILDER WESTEN: Wir nutzen das schöne Wetter und brechen zu einer Maitour mit Start und Ziel in der Stadt in die gerade erwachende Natur auf. Unterm Strich stehen 25 ganz friedliche und überaus grüne Kilometer. Foto: Reeber

WETZLARS NUR STELLENWEISE WILDER WESTEN: Wir nutzen das schöne Wetter und brechen zu einer Maitour mit Start und Ziel in der Stadt in die gerade erwachende Natur auf. Unterm Strich stehen 25 ganz friedliche und überaus grüne Kilometer. (Foto: Reeber)

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Fotos
Heimat Erfahren: Radtour in den Mai
Raus in die Natur: Teil 2 der Serie "Heimat Erfahren" in diesem Jahr ist eine klassische Maitour mit wenig Steigungen, viel Wald und Wiesen und ausreichend Rastm&ouml;glichkeiten. Ach ja: und Schloss Braunfels nat&uuml;rlich - als Orientierungspunkt. Foto: Reeber

Raus in die Natur: Teil 2 der Serie "Heimat Erfahren" in diesem Jahr ist eine klassische Maitour mit wenig Steigungen, viel Wald und Wiesen und ausreichend Rastm&ouml;glichkeiten. Ach ja: und Schloss Braunfels nat&uuml;rlich - als Orientierungspunkt. Foto: Reeber

Start und Ziel: Die im 13. Jahrhundert erbaute alte Lahnbr&uuml;cke in Wetzlar.&nbsp;Als Startpunkt ist die Br&uuml;cke optimal, weil sie direkt am Lahntalradweg liegt, sehr bekannt ist und es in der Umgebung ausreichend Gastronomie gibt, wo nach Abschluss der Tour eingekehrt werden kann. Foto: Reeber

Start und Ziel: Die im 13. Jahrhundert erbaute alte Lahnbr&uuml;cke in Wetzlar.&nbsp;Als Startpunkt ist die Br&uuml;cke optimal, weil sie direkt am Lahntalradweg liegt, sehr bekannt ist und es in der Umgebung ausreichend Gastronomie gibt, wo nach Abschluss der Tour eingekehrt werden kann. Foto: Reeber

Auftakt in der Stadt, aber auch hier ist es bereits gr&uuml;n: Parallel zur Braunfelser Stra&szlig;e radeln wir in Richtung Burgsolms, biegen aber in den Magdalenenh&auml;user Weg ab. Foto: Reeber

Auftakt in der Stadt, aber auch hier ist es bereits gr&uuml;n: Parallel zur Braunfelser Stra&szlig;e radeln wir in Richtung Burgsolms, biegen aber in den Magdalenenh&auml;user Weg ab. Foto: Reeber

Es bleibt gr&uuml;n:&nbsp;Der heutige Magdalenenh&auml;user Weg ist die fr&uuml;here Hauptzufahrt zum Truppen&uuml;bungsplatz. Die Panzerstra&szlig;e ist breit, eben und bietet den wohl sanftesten Aufstieg zum Weinberg hinauf. Es ist die erste von nur zwei nennenswerten Steigungen dieser Tour. Foto: Reeber

Es bleibt gr&uuml;n:&nbsp;Der heutige Magdalenenh&auml;user Weg ist die fr&uuml;here Hauptzufahrt zum Truppen&uuml;bungsplatz. Die Panzerstra&szlig;e ist breit, eben und bietet den wohl sanftesten Aufstieg zum Weinberg hinauf. Es ist die erste von nur zwei nennenswerten Steigungen dieser Tour. Foto: Reeber

Hofgut Magdalenenhausen, eine traditionelle Ausflugsgastst&auml;tte der Wetzlarer. Heute ist der Gastronomiebetrieb leider geschlossen. Foto: Reeber

Hofgut Magdalenenhausen, eine traditionelle Ausflugsgastst&auml;tte der Wetzlarer. Heute ist der Gastronomiebetrieb leider geschlossen. Foto: Reeber

Beim Blick zur&uuml;ck wird deutlich, dass wir bei der Fahrt &uuml;ber die Panzerstra&szlig;e ordentlich an H&ouml;he gewonnen haben, auch wenn sich das nicht so anf&uuml;hlt. Hinten ist der D&uuml;nsberg zu sehen. Foto: Reeber

Beim Blick zur&uuml;ck wird deutlich, dass wir bei der Fahrt &uuml;ber die Panzerstra&szlig;e ordentlich an H&ouml;he gewonnen haben, auch wenn sich das nicht so anf&uuml;hlt. Hinten ist der D&uuml;nsberg zu sehen. Foto: Reeber

Und wieder gr&uuml;n: Vor allem der erste Teil der Tour f&auml;hrt durch viel Wald. Daher ist die Rundfahrt nicht nur eine ideale Maitour, sondern auch ein prima Ausflug f&uuml;r hei&szlig;e Sommertage. Das Foto entstand zwischen Steindorf, Albshausen, Oberndorf und Laufdorf. Foto: Reeber

Und wieder gr&uuml;n: Vor allem der erste Teil der Tour f&auml;hrt durch viel Wald. Daher ist die Rundfahrt nicht nur eine ideale Maitour, sondern auch ein prima Ausflug f&uuml;r hei&szlig;e Sommertage. Das Foto entstand zwischen Steindorf, Albshausen, Oberndorf und Laufdorf. Foto: Reeber

Wer von Wetzlar nach Westen f&auml;hrt, muss eigentlich damit rechnen: Nach etwa 75, Kilometern taucht linkerhand Schloss Braunfels auf. Foto: Reeber

Wer von Wetzlar nach Westen f&auml;hrt, muss eigentlich damit rechnen: Nach etwa 75, Kilometern taucht linkerhand Schloss Braunfels auf. Foto: Reeber

Die alte Richtst&auml;tte auf dem Galgenberg zwischen Oberndorf und Albshausen ist nie f&uuml;r ihren Zweck, die Hinrichtung des Eisernen Heinrich, genutzt worden. Sie gilt daher als Jungfern-Galgen. Foto: Reeber

Die alte Richtst&auml;tte auf dem Galgenberg zwischen Oberndorf und Albshausen ist nie f&uuml;r ihren Zweck, die Hinrichtung des Eisernen Heinrich, genutzt worden. Sie gilt daher als Jungfern-Galgen. Foto: Reeber

Mitten in Burgsolms: Nach einem kurzen St&uuml;ck auf der unsch&ouml;nen Ortsdurchfahrt geht es rechts ums Eck. Der Radweg f&uuml;hrt sehr idyllisch durch kleine Gassen und am Solmsbach entlang. Foto: Reeber

Mitten in Burgsolms: Nach einem kurzen St&uuml;ck auf der unsch&ouml;nen Ortsdurchfahrt geht es rechts ums Eck. Der Radweg f&uuml;hrt sehr idyllisch durch kleine Gassen und am Solmsbach entlang. Foto: Reeber

Wer Zeit hat, kann am Ortsausgang von Burgsolms das Heimat- und Industriemuseum besuchen. Es ist an seinem &uuml;berdimensionierten Nagel an der Fassade leicht zu erkennen. Foto: Reeber

Wer Zeit hat, kann am Ortsausgang von Burgsolms das Heimat- und Industriemuseum besuchen. Es ist an seinem &uuml;berdimensionierten Nagel an der Fassade leicht zu erkennen. Foto: Reeber

Die Verbindung von Burgsolms auf der S&uuml;d- nach Niederbiel auf der Nordseite der Lahn ist eher unsch&ouml;n. Denn der Weg f&uuml;hrt nah an der B49 und an der Anschlussstelle Solms (Foto) vorbei. Radler sollten sich hinter der Lahnbr&uuml;cke links halten, sonst geraten sie mitten in den Verkehr. Foto: Reeber

Die Verbindung von Burgsolms auf der S&uuml;d- nach Niederbiel auf der Nordseite der Lahn ist eher unsch&ouml;n. Denn der Weg f&uuml;hrt nah an der B49 und an der Anschlussstelle Solms (Foto) vorbei. Radler sollten sich hinter der Lahnbr&uuml;cke links halten, sonst geraten sie mitten in den Verkehr. Foto: Reeber

Interessanter Baum auf und &uuml;ber und neben dem Weg von Niederbiel zur Grillh&uuml;tte Sch&auml;ferburg. Foto: Reeber

Interessanter Baum auf und &uuml;ber und neben dem Weg von Niederbiel zur Grillh&uuml;tte Sch&auml;ferburg. Foto: Reeber

Auch auf einer Fahrt ins Blaue ist man vor der Geschichte nicht sicher: Historischer Grenzstein - einer von vielen - oberhalb von Niederbiel. Foto: Reeber

Auch auf einer Fahrt ins Blaue ist man vor der Geschichte nicht sicher: Historischer Grenzstein - einer von vielen - oberhalb von Niederbiel. Foto: Reeber

Oberhalb von Niederbiel, kurz vor der Grillh&uuml;tte Sch&auml;ferburg, bietet sich ein Stopp an. Wir halten und geben den Augen Zeit, das vollgestopfte Panorama zu unseren F&uuml;&szlig;en vollends zu erfassen. Weil sich der Weg so weit oben befindet, wird sogar das nervige L&auml;rmen der Bundesstra&szlig;e an der Lahn zum ertr&auml;glichen S&auml;useln. Foto: Reeber

Oberhalb von Niederbiel, kurz vor der Grillh&uuml;tte Sch&auml;ferburg, bietet sich ein Stopp an. Wir halten und geben den Augen Zeit, das vollgestopfte Panorama zu unseren F&uuml;&szlig;en vollends zu erfassen. Weil sich der Weg so weit oben befindet, wird sogar das nervige L&auml;rmen der Bundesstra&szlig;e an der Lahn zum ertr&auml;glichen S&auml;useln. Foto: Reeber

Idyllisch gelegene Grillh&uuml;tte mit Spielplatz: Kurz vor Oberbiel f&uuml;hrt die Route an der Schlagkatz vorbei. Hier wurde bis 1921 Eisenerz gewonnen. Foto: Reeber

Idyllisch gelegene Grillh&uuml;tte mit Spielplatz: Kurz vor Oberbiel f&uuml;hrt die Route an der Schlagkatz vorbei. Hier wurde bis 1921 Eisenerz gewonnen. Foto: Reeber

Auf dem R&uuml;ckweg nach Wetzlar k&ouml;nnen Radler die Schleuse Altenberg anschauen - und zum Beispiel nebenan im Biergarten einkehren. Der Ausblick auf die Nahe Lahn ist wunderbar. Foto: Reeber

Auf dem R&uuml;ckweg nach Wetzlar k&ouml;nnen Radler die Schleuse Altenberg anschauen - und zum Beispiel nebenan im Biergarten einkehren. Der Ausblick auf die Nahe Lahn ist wunderbar. Foto: Reeber

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Weiterführende Links
Hier können Sie sich die gpx-Datei zum Nachradeln fürs Navi herunterladen
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 18.05.2018 um 14:21 Uhr publiziert.
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