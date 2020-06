Wetzlars nur stellenweise wilder Westen

Heimat Erfahren: Radtour in den Mai

Raus in die Natur: Teil 2 der Serie "Heimat Erfahren" in diesem Jahr ist eine klassische Maitour mit wenig Steigungen, viel Wald und Wiesen und ausreichend Rastmöglichkeiten. Ach ja: und Schloss Braunfels natürlich - als Orientierungspunkt. Foto: Reeber

Start und Ziel: Die im 13. Jahrhundert erbaute alte Lahnbrücke in Wetzlar. Als Startpunkt ist die Brücke optimal, weil sie direkt am Lahntalradweg liegt, sehr bekannt ist und es in der Umgebung ausreichend Gastronomie gibt, wo nach Abschluss der Tour eingekehrt werden kann. Foto: Reeber

Auftakt in der Stadt, aber auch hier ist es bereits grün: Parallel zur Braunfelser Straße radeln wir in Richtung Burgsolms, biegen aber in den Magdalenenhäuser Weg ab. Foto: Reeber

Es bleibt grün: Der heutige Magdalenenhäuser Weg ist die frühere Hauptzufahrt zum Truppenübungsplatz. Die Panzerstraße ist breit, eben und bietet den wohl sanftesten Aufstieg zum Weinberg hinauf. Es ist die erste von nur zwei nennenswerten Steigungen dieser Tour. Foto: Reeber

Hofgut Magdalenenhausen, eine traditionelle Ausflugsgaststätte der Wetzlarer. Heute ist der Gastronomiebetrieb leider geschlossen. Foto: Reeber

Beim Blick zurück wird deutlich, dass wir bei der Fahrt über die Panzerstraße ordentlich an Höhe gewonnen haben, auch wenn sich das nicht so anfühlt. Hinten ist der Dünsberg zu sehen. Foto: Reeber

Und wieder grün: Vor allem der erste Teil der Tour fährt durch viel Wald. Daher ist die Rundfahrt nicht nur eine ideale Maitour, sondern auch ein prima Ausflug für heiße Sommertage. Das Foto entstand zwischen Steindorf, Albshausen, Oberndorf und Laufdorf. Foto: Reeber

Wer von Wetzlar nach Westen fährt, muss eigentlich damit rechnen: Nach etwa 75, Kilometern taucht linkerhand Schloss Braunfels auf. Foto: Reeber

Die alte Richtstätte auf dem Galgenberg zwischen Oberndorf und Albshausen ist nie für ihren Zweck, die Hinrichtung des Eisernen Heinrich, genutzt worden. Sie gilt daher als Jungfern-Galgen. Foto: Reeber

Mitten in Burgsolms: Nach einem kurzen Stück auf der unschönen Ortsdurchfahrt geht es rechts ums Eck. Der Radweg führt sehr idyllisch durch kleine Gassen und am Solmsbach entlang. Foto: Reeber

Wer Zeit hat, kann am Ortsausgang von Burgsolms das Heimat- und Industriemuseum besuchen. Es ist an seinem überdimensionierten Nagel an der Fassade leicht zu erkennen. Foto: Reeber

Die Verbindung von Burgsolms auf der Süd- nach Niederbiel auf der Nordseite der Lahn ist eher unschön. Denn der Weg führt nah an der B49 und an der Anschlussstelle Solms (Foto) vorbei. Radler sollten sich hinter der Lahnbrücke links halten, sonst geraten sie mitten in den Verkehr. Foto: Reeber

Interessanter Baum auf und über und neben dem Weg von Niederbiel zur Grillhütte Schäferburg. Foto: Reeber

Auch auf einer Fahrt ins Blaue ist man vor der Geschichte nicht sicher: Historischer Grenzstein - einer von vielen - oberhalb von Niederbiel. Foto: Reeber

Oberhalb von Niederbiel, kurz vor der Grillhütte Schäferburg, bietet sich ein Stopp an. Wir halten und geben den Augen Zeit, das vollgestopfte Panorama zu unseren Füßen vollends zu erfassen. Weil sich der Weg so weit oben befindet, wird sogar das nervige Lärmen der Bundesstraße an der Lahn zum erträglichen Säuseln. Foto: Reeber

Idyllisch gelegene Grillhütte mit Spielplatz: Kurz vor Oberbiel führt die Route an der Schlagkatz vorbei. Hier wurde bis 1921 Eisenerz gewonnen. Foto: Reeber