Dienstag,
19.05.2020 - 19:42
2 min
Wiesbadener Grüne sprechen sich gegen Naidoo-Konzert aus
Die Agentur des umstrittenen Sängers Xavier Naidoo hat beim Rhein-Main Congress-Center eine Konzert-Anfrage gestellt. Die Grünen-Fraktion spricht sich offen dagegen aus.
Von Lisa Marie Christ
Lokalredakteurin Wiesbaden
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