Zollfahndern gelingt Schlag gegen internationale Drogenbande

Ausgangspunkt der Ermittlungen war, dass Ermittler im Juli 2021 am Flughafen in Brüssel ca. 19 Kilogramm Heroin sichergestellt hatten. Die Drogen waren im Koffer eines damals 54-jährigen niederländischen Drogenkuriers versteckt. Laut einer Sprecherin der Frankfurter Zollfahndung wurden durch eine länderübergreifende Zusammenarbeit weitere mutmaßliche Taten der Bande in anderen europäischen Staaten und in Übersee ermittelt. Demnach kam es auch in Belgien und Südafrika zu Verhaftungen. Aus ermittlungstaktischen Gründen erfolgte die Veröffentlichung des Fahndungserfolgs erst jetzt, so die Sprecherin. Die Ermittlungen dauern auch weiterhin an.