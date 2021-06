01 – Heidels EM-Talk: „Bin Ronaldos größter Fan“

Heidels EM-Talk ist der Podcast zur Europameisterschaft 2021. Christian Heidel, Sportvorstand von Mainz 05 und Tobias Goldbrunner, Sportchef der VRM, sprechen über die 24 Teilnehmer-Länder und ihre Stars. (Grafik: VRM)

MAINZ - Das Deutschland-Trikot ist bestellt und auf dem Weg nach Mallorca. „Ich freue mich schon riesig auf die Europameisterschaft“, verrät Christian Heidel, der aktuell in seiner Wahl-Heimat weilt. „Mit Freunden, als ganz normaler Fan – so will ich die meisten Spiele verfolgen. Es wird ein tolles Turnier“, erzählt der Sportvorstand des FSV Mainz 05 in der ersten Folge des VRM-Podcasts Heidels EM-Talk. Der 58-Jährige blickt während der Titelkämpfe jeden Donnerstag gemeinsam mit Tobias Goldbrunner, Sportchef dieser Zeitung, auf die kommenden Wochen. Das Duo spricht dabei über alles, was die Anhänger rund um die EM in elf Ländern bewegt.

Podcast-Premiere zum Start der Europameisterschaft

Was Heidel über sein Verhältnis zu Bundestrainer Joachim Löw, den EM-Favoriten und Superstar Cristiano Ronaldo alles erzählt – hören Sie in der ersten Folge des VRM-Podcasts Heidels EM-Talk. Zudem erklärt der Fußball-Manager, wer sein „belächelter“ Geheimfavorit ist.

Mit diesem Web-Player können Sie die Folge direkt anhören. Drücken Sie dazu einfach auf den Play-Button. Außerdem finden Sie innerhalb des Players weitere Optionen: Zum Beispiel können Sie sich das automatisch generierte Transcript anzeigen lassen, wenn Sie nach dem Hören speziell noch einen Teil wiederfinden möchten.



