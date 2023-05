11 Punkte, die Sie sofort zum Wein-Experten machen

Gut zu wissen: Durch den Klimawandel habe sich dieser Gürtel allerdings bereits 300 Kilometer in Richtung der Pole verschoben, erklärt Ernst Büscher, der Sprecher des Deutschen Weininstituts (DWI). «Dänen, Schweden, Polen und Niederländer beginnen mit dem Weinbau.» Und in England, wo es die gleichen Kalkböden wie in der Champagne gibt, herrscht Goldgräberstimmung. Dort stampfen Hedgefonds-Manager gerade Châteaux aus dem Boden, so Büscher weiter. In heißen Ländern wie Australien dagegen verlagert sich der Weinbau zunehmend in kühlere Regionen. Denn dort verlieren die Reben während ihrer Reife weniger Säure, die Weißweinen ihre Frische und Rotweinen ihre Fruchtaromen verleiht. «Je länger eine Rebsorte reifen kann, desto komplexer und vielschichtiger wird sie», sagt Natalie Lumpp. Die Weine würden so leichter und eleganter. Umgekehrt gelte: «Je wärmer die Region, desto üppiger wird der Wein.»