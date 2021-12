13 Einsatzkräfte bei Corona-Demo in Mannheim verletzt

Polizisten in Schutzausrüstung ringen einen Protestierer zu Boden. Bei gewaltsamen Auseinandersetzungen während einer unangemeldeten Demonstration gegen Corona-Maßnahmen sind in Mannheim nach Polizeiangaben 13 Einsatzkräfte verletzt worden. Demnach hatten die Protestierenden das Versammlungsverbot ignoriert und Widerstand geleistet, als die Ordnungskräfte ihren Aufzug beenden wollten. (Foto: dpa)

MANNHEIM - Bei Protesten gegen die Corona-Maßnahmen sind am Montagabend in Mannheim Polizisten angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte, hätten sich trotz eines Verbots bis zu 800 Menschen an mehreren Orten in der Innenstadt versammelt. Beim Versuch, Demonstrationszüge aufzuhalten, hätten einige Teilnehmende Widerstand geleistet und Beamtinnen und Beamte tätlich angegriffen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand seien 13 Polizistinnen und Polizisten verletzt, ein Beamter zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert worden. 13 Tatverdächtige seien vorläufig festgenommen worden. Gegen einen davon werde die Vorführung bei einem Haft- und Ermittlungsrichter geprüft. 131 Menschen seien wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz angezeigt worden.

Auch in zahlreichen anderen deutschen Städten gingen am Montagabend Menschen aus Protest gegen die Einschränkungen in der Corona-Pandemie auf die Straße. In Weinheim im Rhein-Neckar-Kreis seien zwei Polizisten verletzt worden. In Mecklenburg-Vorpommern seien in Rostock bis zu 10.000 und in Schwerin rund 2.500 Menschen gezählt worden. In Magdeburg in Sachsen-Anhalt und im brandenburgischen Cottbus nahmen laut Polizei jeweils mehr als 3.000 Menschen an nicht angemeldeten Versammlungen teil.

Auch in Sachsen demonstrierten erneut Hunderte Menschen. Der Protest am Montag habe sich über etliche Städte verteilt, die Demonstranten seien meist in kleineren Gruppen zusammengekommen, teilte die Polizei mit. Demonstrationen wurden auch aus Thüringen gemeldet.