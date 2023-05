15-Jähriger bei Fußballturnier lebensgefährlich verletzt

Frankfurt. Ein 15-Jähriger ist bei einem Fußballturnier in Frankfurt lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sei es bei dem internationalen Jugendturnier am Sonntag auf dem Sportplatz eines Vereins in der Frankfurter Hügelstraße zu einem Tumult unter den Spielern gekommen sein. Medienberichten zufolge ereignete sich der Vorfall auf dem Gelände des SV Viktoria Preussen 07.