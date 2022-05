150.000 Euro Schaden bei Unfall auf A3

Ein Polizeiauto fährt zu einem Einsatz. (Symbolfoto: VanHope - stock.adobe)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ELZ - Wie Polizei mitteilte, fuhr ein 62-Jähriger in einem Sattelschlepper samt Anhänger auf der A3 in Richtung Frankfurt. Auf Höhe der Gemarkung Elz fuhr er in einen dortigen Baustellenbereich ein, übersah hierbei jedoch den auf dem rechten Fahrstreifen abgestellten Absperranhänger und fuhr ungebremst in diesen hinein.

Durch die Wucht des Aufpralls sei die Sattelzugmaschine erst gegen die Mittelschutzplanke geprallt und anschließend wieder in Richtung der Außenschutzplanke zurückgedrückt worden bis sie auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen sei.

Der Fahrzeugführer wurde nach Polizeiangaben leicht verletzt in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht. Die Bergung der Fahrzeuge gestaltete sich schwierig und dauerte insgesamt vier Stunden, heißt es im Bericht der Polizei. Für die Arbeiten an der Unfallstelle musste die Autobahn in Richtung Frankfurt für etwa eineinhalb Stunden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 150.000 Euro.