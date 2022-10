17-Jährige in Bürstadt sexuell belästigt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. (© David Inderlied/dpa/Symbolbild)

Bürstadt - Eine 17-Jährige ist am Freitagabend in Bürstadt sexuell belästigt worden. Wie die Polizei mitteilte, habe die Jugendliche in der Dammstraße auf ihre Mutter gewartet, als ihr ein 36-Jähriger „unvermittelt“ auf den Po schlug. Den Angaben zufolge machte die Jugendliche einen Passanten auf ihre Notlage aufmerksam. Dieser kam der Bürstädterin zur Hilfe und konnte den alkoholisierten Mann festhalten, bis die Polizei eintraf. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest. Der 36-Jährige muss sich nun strafrechtlich verantworten.