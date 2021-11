1G, 2G, 3G - diese Begriffe müssen Sie kennen

"Geimpft Genesen" steht an einer Bar. (Foto: dpa/Robert Michael)

REGION - Bei Veranstaltungen an der frischen Luft oder in Innenräumen, für Handel und Gastronomie, in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Schulen, in Gesundheitseinrichtungen oder am Arbeitsplatz gelten je nach Corona-Warnstufe verschiedene Zugangsvoraussetzungen für Menschen mit unterschiedlichem Impfstatus - was die Abkürzungen bedeuten, welche Impfstatus es gibt, welche Testmöglichkeiten und weitere Informationen haben wir in unserem Corona-Glossar zusammengestellt.

1G

Die 1G-Regel existiert gesetzlich in Deutschland noch nicht und wird individuell und noch selten für den Zutritt zu Veranstaltungen vorgeschrieben. Sie kann zwei Bedeutungen haben. 1. Zutritt hat nur, wer einen negativen Antigen-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) oder PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorlegt – egal ob geimpft, genesen oder ungeimpft. 2. Zutritt hat nur, wer vollständig geimpft ist.

Weitere Info-Links Homepage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

2G plus

Wie 2G, aber die Geimpften und Genesenen benötigen zusätzlich einen negativen Antigen-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) oder PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden).

2G plus in Rheinland-Pfalz

Hier hat 2G plus bislang noch eine weitere Bedeutung: Zutritt haben dann Menschen, die vollständig geimpft oder genesen sind, plus, je nach Warnstufe und Örtlichkeit, zusätzlich nur eine bestimmte Anzahl an ungeimpften Menschen, die einen negativen Antigen-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) oder PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorlegen müssen. Beispiel Innengastronomie: In Warnstufe 1 sind es 25, in Warnstufe 2 nur noch fünf Personen. Ab Warnstufe 3 gibt es kein 2G plus mehr.

3G

Wie 2G, Zutritt haben außerdem Ungeimpfte, die einen negativen Antigen-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) oder PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorlegen.

3G plus

Wie 2G, Zutritt haben außerdem Ungeimpfte, die einen negativen PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorlegen.







Vollständig geimpft

Als vollständig geimpft gilt man, wenn die letzte von zwei Impfungen mit den Impfstoffen von Biontech/Pfizer (Comirnaty), Astrazeneca (Vaxzevria) oder Moderna (Spikevax) oder die Einmalimpfung mit dem Impfstoff von Johnson&Johnson (Janssen) mindestens 14 Tage zurückliegt. Aktuell gilt der Status ab dem Datum der letzten Impfung in Deutschland 12 Monate lang, auch wenn bereits eine Auffrischung/Booster empfohlen wird. Der Nachweis der vollständigen Impfung erfolgt über den gelben Impfpass oder digital über den QR-Code in der CovPass-App oder der Corona-Warn-App

Vollständig geimpft nach Genesung

Als vollständig geimpft gelten auch Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren, genesen sind und danach noch eine Impfdosis mit einem der vier Impfstoffe erhalten haben. Der Nachweis erfolgt über einen positiven PCR-Test in Kombination mit dem gelben Impfpass oder beides wird digital abgebildet über den QR-Code in der CovPass-App oder der Corona-Warn-App

Genesen

Als genesen gilt man, wenn man einen positiven PCR-Test nachweisen kann, der mindestens 28 Tage und maximal 180 Tage (sechs Monate) zurückliegt. Danach gilt man wieder als Ungeimpft. Nur mit einer einmaligen Impfung zur Auffrischung gilt man als vollständig geimpft nach Genesung.

PCR-Test

Er gilt als zuverlässigstes Verfahren, um eine Infektion mit Covid-19 festzustellen. Die Trefferquote liegt bei 98 Prozent. Die Probe wird durch Nasen- und/oder Rachenabstrich von medizinischem Personal entnommen und im Labor ausgewertet. Wenn der PCR-Test bei Krankheitssymptomen vom Arzt zur Abklärung einer Infektion angeordnet wird, wenn ein Gesundheitsdienst/Arzt den Test für Kontaktpersonen von Infizierten anordnet oder wenn ein Antigen-Schnelltest oder Selbsttest positiv waren, ist der PCR-Test kostenlos.

Antigen-Schnelltest

Dieser Test erfolgt ebenfalls durch Nasen- oder Rachenabstrich und wird von geschultem Personal durchgeführt. Die Auswertung erfolgt in der Regel innerhalb von 15 bis 20 Minuten vor Ort. Seit 13. November steht wieder jedem Bürger mindestens ein kostenloser Antigen-Schnelltest pro Woche zu, unabhängig vom Impfstatus. Wenn ein Antigen-Schnelltest positiv ist, sollte der Patient sofort in Quarantäne gehen und das Ergebnis durch einen PCR-Test bestätigt werden. Vor allem, wenn ein Infizierter noch keine Symptome hat, kann ein Antigen-Schnelltest falsch negativ sein. Deshalb sind in einer Pandemie weitere Hygienemaßnahmen wir Abstand halten, Maske tragen, Hände waschen und Lüften wichtig.

Selbsttest

Selbsttests sind Antigen-Schnelltests für zuhause, die man in Drogerien, Supermärkten und Apotheken kaufen kann. Die Trefferquote ist am höchsten, wenn man schon leichte Symptome hat. In der Regel gelten negative Selbsttests nicht als offizieller Testnachweis - es sei denn, sie werden unter Aufsicht durchgeführt.

Auffrischung/Booster

Die Auffrischungsimpfung, auch Booster genannt, soll bei vollständig geimpften in der Regel 6 Monate nach der letzten Impfung erfolgen, um den Impfschutz gegen Covid-19 zu erhöhen. Vor allem bei Menschen über 60 Jahren nimmt der Impfschutz, je nach Impfstoff, nach einiger Zeit ab. Bei Menschen, die die Einmalimpfung mit dem Impfstoff von Johnson&Johnson (Janssen) erhalten haben, empfiehlt die Ständige Impfkommission eine Auffrischung mit den Impfstoffen von Biontech/Pfizer (Comirnaty) oder Moderna (Spikevax) bereits nach vier Wochen.

Quarantäne und Isolation

Eine Isolation wird immer behördlich angeordnet für Menschen, bei denen eine Infektion durch einen positiven PCR-Test bestätigt wurde. Die Isolation endet nach festgelegten Kriterien. Die Quarantäne ist zeitlich begrenzt und kann sowohl behördlich angeordnet als auch freiwillig sein. Sie betrifft meistens Menschen, bei denen der Verdacht auf eine Infektion besteht, weil sie Kontaktpersonen von Erkrankten oder aus einem Hochrisikogebiet eingereist sind. Eine Quarantäne ist in der Regel nicht notwendig, wenn eine Kontaktperson vollständig geimpft oder genesen oder vollständig geimpft nach Genesung ist.







CovPass-App

Nachdem Hausarzt, Impfzentrum oder Apotheke nach der Impfung oder anhand des gelben Impfpass ein EU-Impfzertifikat mit QR-Code für die Impfung ausgestellt haben, kann dieser in der CovPass-App auf dem Smartphone eingescannt werden. Wenn der Nachweis Pflicht ist, reicht es, den QR-Code auf dem Smartphone vorzuzeigen und scannen/überprüfen zu lassen. Wenn Arzt, Apotheken oder ein Gesundheitsamt ein Zertifikat für einen genesenen Patienten ausgestellt haben, funktioniert es genauso. Weitere Informationen finden Sie hier.

Corona-Warn-App

Der QR-Code des Impfzertifikats oder das Genesenen-Zertifikat kann auch in der Corona-Warn-App eingescannt und dann vorgezeigt werden. Auch die Ergebnisse von Antigen-Schnelltest oder PCR-Test können eingegeben werden. Die App informiert, wenn man sich längere Zeit in der Nähe einer Person aufgehalten hat, die später positiv getestet worden ist - allerdings nur, wenn diese Person die App nutzt und freiwillig ihr positives Testergebnis mit anderen Nutzern teilt. Über die App kann man auch Schnelltest-Stationen in der näheren Umgebung finden. Weitere Informationen finden Sie hier.

Luca-App

Die Luca-App dient vor allem zur Kontaktnachverfolgung wenn man sich auf einer Veranstaltung oder in der Gastronomie/Hotellerie aufgehalten hat. Dort, wo je nach Länderregelung und Warnstufe die Kontakterfassung Pflicht ist, loggt man sich mit der Luca-App über einen QR-Code ein und nach Verlassen der Veranstaltung wieder aus. Damit können später Kontakte nachvollzogen werden, um Infektionsketten zu ermitteln. Auch über die Luca-App können dann Kontaktpersonen gewarnt werden. Die Luca-App kann die handschriftliche Kontakterfassung ersetzen. Weitere Informationen finden Sie hier.

Gelber Impfpass

Wer keine App nutzen will, kann auch weiterhin seine Impfung mit dem gelben Impfpass in Papierform nachweisen. Dort wird nach der Impfung das Datum der Impfung eingetragen und die Chargenbezeichnung des Impfstoffes eingeklebt. Den international anerkannten gelben Impfpass erhält man beim Arzt oder Gesundheitsamt.

Sieben-Tage-Inzidenz

Die 7-Tage-Inzidenz ist eine wichtige Grundlage für die Einschätzung der Entwicklung der Corona-Pandemie und ist einer der Leitindikatoren für die Ausrufung verschiedener Warnstufen in den Bundesländern. Der Wert bildet die Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen ab.

Hospitalisierungsinzidenz

Auch dieser Leitindikator wird für die Ausrufung der Warnstufen herangezogen. Die Hospitalisierungsinzidenz weist aus, wie viele Corona-Erkrankte unter den gemeldeten Covid-19-Fällen in den letzten sieben Tage (wieder bezogen auf 100.000 Einwohner) im Krankenhaus neu aufgenommen wurden. Der Wert wird durch das Robert Koch Institut (RKI) berechnet und den Ländern zur Verfügung gestellt. Das RKI nimmt in seine Zählung alle Neuhospitalisierungen auf: Patienten, die wegen einer Corona-Erkrankung auf eine Normalstation aufgenommen werden sowie Patienten, die aus einem anderen Grund aufgenommen wurden und bei denen Corona nicht im Vordergrund steht.