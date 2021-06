22-Jähriger in Büdingen durch Schuss verletzt

Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

BÜDINGEN - Am späten Freitagabend ist in Büdingen ein 22-jähriger Büdinger durch einen Schuss am Oberschenkel verletzt worden. Wie die Polizei am Samstagvormittag berichtet, ist die Verletzung nicht lebensbedrohlich. Rettungskräfte brachten den Mann ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Laut Polizeiangaben kam es gegen 22.30 Uhr in der Nähe des Wolfgang-Ernst-Gymnasiums in der Wilhelm-Lückert-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der dann ein Schuss abgegeben wurde.

Während der anschließenden Fahndung nahm die Polizei fünf tatverdächtige Männer fest, die derzeit noch in Gewahrsam sind. Alle Beteiligten sind den Angaben zufolge polizeibekannt. Bei den Verdächtigen handelt es sich laut Polizei nicht um Flüchtlinge.

Weitere Einzelheiten sollen im Laufe des Samstages nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft in Gießen bekannt gegeben werden.