23-jährige Radfahrerin stirbt nach Unfall in Nieder-Ramstadt

NIEDER-RAMSTADT - Auf der Waschenbacher Straße in Nieder-Ramstadt ist am Donnerstagvormittag der Lastwagen eines 58-jährigen Ober-Ramstädters mit einer Fahrradfahrerin aus Seeheim-Jugenheim kollidiert. Die 23-jährige Frau starb noch an der Unfallstelle.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, kam es gegen 10 Uhr an der Einmündung B 426/Waschenbacher Straße aus bislang noch unbekannten Gründen zu dem Unfall. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger beauftragt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme bleibt die Unfallstelle auf der Waschenbacher Straße ab der Zufahrt der B 426 bis zum Ortsausgang Waschenbach für beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Die Polizei bittet um Hinweise an die Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154-63300..