24-Jähriger stößt Mann nach Streit auf S-Bahn-Gleis

FRANKFURT - Ein 24-Jähriger hat am Samstag in Frankfurt einen 55 Jahre alten Mann nach einem Streit auf ein S-Bahn-Gleis gestoßen. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag berichtete, konnten Zeugen den Fahrer eines S-Bahn-Zuges vor der Einfahrt in den Bahnhof Rödelheim mit Gesten auf den schwerverletzten Mann im Gleisbett aufmerksam machen. Der Fahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein und kam etwa 30 Meter vor dem Mann zum Stehen - auch, weil die Bahn wegen eines vorausfahrenden Zuges sehr viel langsamer als üblich fuhr.

Der 24-Jährige hatte sich den Angaben zufolge nach dem Zwischenfall entfernt, wurde aber von einer Polizistin an einem Bahngleis erkannt und festgenommen. Gegen ihn wird nun wegen versuchten Totschlags ermittelt. Er sollte noch am Sonntag vor einen Haftrichter kommen.

Der jüngere Mann hatte nach Augenzeugenberichten in einer S-Bahn randaliert und war von dem 55-Jährigen ermahnend angesprochen worden. Beide Männer stiegen an der Station Rödelheim aus, wo es erneut zu einer Auseinandersetzung gekommen sein soll.