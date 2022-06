28-Jähriger bei Biebesheim im Rhein vermisst

Polizeifahrzeug mit Blaulicht. (Symbolfoto: dpa)

BIEBESHEIM - Großangelegte Vermisstensuche am Rhein: Zahlreiche Rettungskräfte haben am Freitagabend bei Biebesheim nach einem Mann gesucht, der im Rhein untergegangen sein soll. Wie die Polizei mitteilte, waren Feuerwehr, Rettungsdienste, die Polizeifliegerstaffel Hessen und Streifen der Polizeidirektion Groß-Gerau im Einsatz. Auf Nachfrage teilte ein Sprecher der Polizei Südhessen mit, die Suche sei um 21.48 Uhr erfolglos abgebrochen worden. Von dem Vermissten, bei dem es sich um einen 28 Jahre alten afghanischen Staatsangehörigen aus Darmstadt handeln soll, fehle bislang noch jede Spur.

Zeugenaussagen zufolge sei der 28-Jährige, der in Darmstadt lebt, im Bereich des "Alten Bootshauses" in den Rhein gestiegen und kurz danach untergegangen. Begleiter des Mannes gaben gegenüber der Polizei an, der Mann gelte als nicht besonders guter Schwimmer.

Die Polizei warnt Immer wieder kommt es im Rhein zu tödlichen Unfällen. Die Polizei warnt ausdrücklich davor, die Gefahren der Strömungen zu unterschätzen. Auch geübte Schwimmer können leicht in lebensgefährliche Situationen geraten.