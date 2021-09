29-Jähriger nach Zusammenstoß mit U-Bahn beinahe unverletzt

Der Mann blieb bei dem Unfall weitestgehend unverletzt. (Symbolfoto: Bundespolizei.)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FRANKFURT - In Frankfurt hat am frühen Samstagmorgen ein 29-Jähriger einen Zusammenstoß mit einer U-Bahn nahezu unverletzt überstanden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der Mann, der einen E-Scooter mit sich trug, eine herannahende Bahn offenbar übersehen. Trotz einer sofort eingeleiteten Notbremsung habe der Fahrer einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht mehr vermeiden können.

Lesen Sie hier: Falschfahrer verursacht schweren Unfall mit drei Toten

Beim Eintreffen der Rettungskräfte lag der 29-Jährige den Angaben zufolge unter der Bahn, konnte aber ohne großen Aufwand geborgen werden. Der Mann habe augenscheinlich nur Prellungen und eine Platzwunde aufgewiesen, teilte die Polizei mit. Der alkoholisierte Fußgänger sei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen worden.

Der Fahrer der U-Bahn erlitt laut Polizei einen Schock und musste durch einen Kollegen ersetzt werden. Sowohl an der U-Bahn als auch an dem Mietscooter entstand nur geringer Sachschaden.

Auch interessant: Pendler setzen vor allem auf das Auto