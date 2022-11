30-Jährige stirbt in Johannesviertel – Polizei ermittelt

Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes, das sich im Darmstädter Johannesviertel ereignet haben soll. (© 5vision.media)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Darmstadt - Eine schwer verletzte 30-jährige Frau ist am Donnerstag gegen 15.45 Uhr in einer Wohnung im Darmstädter Johannesviertel entdeckt worden. Wie aus einer gemeinsamen Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft hervorgeht, starb die Frau trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen des Rettungsdienstes noch in der Wohnung. Daraufhin haben die Behörden ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts eingeleitet.

In der Nähe des Tatorts konnten die Ermittler einen 25-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Wegen des Einsatzes musste der Martin-Luther-King-Ring zeitweise voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und Umständen der Tat dauern an. Weitere Angaben machten die Behörden bislang noch nicht.