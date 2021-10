3:2! Burkardt rettet Di Salvos Debüt bei Deutschlands U21

Die deutsche Mannschaft jubelt über das Tor zum zwischenzeitlichen 1:1. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

PADERBORN - Antonio Di Salvo hat bei seinem Debüt als deutscher U21-Nationaltrainer einen späten Sieg gefeiert. Der DFB-Nachwuchs gewann am Donnerstag dank einer starken Schlussphase im EM-Qualifikationsspiel gegen Israel in Paderborn mit 3:2 (1:1) und behauptete damit auch die Tabellenführung vor dem Gegner. Die Gastgeber gerieten durch Doron Leidner (28. Minute) und Omri Gandelman (51.) zweimal in Rückstand. Die U21-Debütanten Malik Tillman (34.) und Kevin Schade (89.) sorgten vor 3262 Zuschauern zweimal für den Ausgleich, Kapitän Jonathan Burkardt traf in der Nachspielzeit noch zum Sieg (90.+1). Der bisherige Assistent Di Salvo hatte die Nachfolge von Stefan Kuntz angetreten, der das Amt des türkischen Nationaltrainers übernommen hat.