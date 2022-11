Jetzt teilen:

Lohfelden/Kassel (dpa/lhe) - - Bei einem Unfall auf dem Gelände einer Logistikfirma ist ein 45 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Der Lastwagenfahrer wurde nach Angaben der Polizei in Kassel zwischen einem rollenden Sattelzug und einem Anhänger eingeklemmt. Wieso sich die Zugmaschine am Mittwoch in Lohfelden bei Kassel in Bewegung setzte, war zunächst ungeklärt. Das Amt für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik übernahm die Ermittlungen.