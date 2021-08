47-Jähriger schwer verletzt auf Campingplatz aufgefunden

Symbolfoto: dpa

HADAMAR-NIEDERZEUZHEIM - Schwer verletzt ist ein 47 Jahre alter Mann am Montagnachmittag auf einem Campingplatz in Niederzeuzheim von der Polizei gefunden worden. Was genau passiert ist, konnten die Beamten am Montag aber nicht sagen. Die Ermittlungen laufen.

Gegen den verletzten Mann liegt ein Haftbefehl vor, bestätigt ein Sprecher der Polizei. Die Beamten seien auf dem Weg zu dem Mann gewesen, um den Haftbefehl zu vollstrecken. "Sie haben den 47-Jährigen dann schwer verletzt auf dem Campingplatz gefunden", berichtet der Polizeisprecher. "Was genau passiert ist oder wie es zu der Verletzung gekommen ist, können wir derzeit nicht sagen."

Der Mann sei zunächst vor Ort behandelt worden. Zudem habe man auch einen Rettungshubschrauber alarmiert, um den 47-Jährigen in ein Krankenhaus zu bringen.