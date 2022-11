500.000 Euro Schaden bei Brand in Bäckerei: Ein Verletzter

Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug „Feuerwehr“ zu lesen. (© David Inderlied/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Rüdesheim (dpa/lhe) - - Bei einem Brand in einer Großbäckerei in Rüdesheim sind am Donnerstag 500.000 Euro Schaden entstanden. Zudem sei ein Mitarbeiter leicht verletzt worden, teilte die Feuerwehr mit. Die automatische Brandmeldeanlage habe dabei Schlimmeres verhindert. Ein Technikraum in der Produktionshalle des Betriebs im Rheingau-Taunus-Kreis habe in Flammen gestanden. Das offene Feuer sei schnell gelöscht worden. Von den 40 Mitarbeitern sei einer leicht verletzt worden, der die Feuerwehr bei dem Einsatz unterstützt habe. Er kam zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. Die Kriminalpolizei ermittele nun die Brandursache.