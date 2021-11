2 min

500.000 Euro Schaden: Dachstuhl im Hofgut Schmitte zerstört

Ein schwerer Brand hat sich in der Nacht zum Sonntag in der Gemeinde Biebertal ereignet. Das Dach eines historischen Hofguts, in dem gerade ein Hotel gebaut wird, stand in Flammen.

Von Jenny Berns Redakteurin Wetzlar