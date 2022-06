Das Heck eines Polizeiautos. (Symbolfoto: dpa)

Seeheim-Jugenheim - Ein 60-Jähriger, der seit Donnerstag, 9. Juni, in Seeheim-Jugenheim vermisst worden war, ist am Sonntagabend wohlbehalten in seine Wohneinrichtung zurückgekehrt. Das teilt die Polizei mit. Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit aufgehoben.