63-Jähriger mit 5 Promille unterwegs

Ein Schild an einer Polizeistation. (Symbolfoto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HEUSENSTAMM - Im hessischen Heusenstamm ist ein 63-Jähriger mit stolzen 5 Promille Auto gefahren. Wie die Polizei berichtet, meldeten Zeugen am Montagabend, dass ein Mann in einem Auto mit laufendem Motor sitze und mit den Scheinwerfern aufblinken würde. Eine Streife kontrollierte den Mann und führte auch einen Atemalkoholtest durch. An seinem Wagen befanden sich außerdem mehrere frische Unfallspuren. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass der 63-Jährige zuvor mehrere Fahrzeuge oder Gegenstände gerammt hat. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Die Polizei bittet nun mögliche Geschädigte und auch Zeugen, sich unter der Rufnummer 06104-69080 zu melden.