65 Personen mit Magen-Darm-Infekt nach Restaurantbesuch

Das Frankfurter Restaurant ist bis auf weiteres geschlossen. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FRANKFURT - Seit dem 3. April sind nach dem Besuch eines Frankfurter Restaurants mindestens 65 Personen nach dem Verzehr von Speisen an einem Magen-Darm-Infekt erkrankt. Wie die Stadt Frankfurt mitteilte, wurde das Restaurant am 19. April amtlich geschlossen, nachdem die Betreiberin bereits am 18. April freiwillig ihre Lokalität schloss. Die Lebensmittelüberwachung des Ordnungsamtes hatte unverzüglich Lebensmittelproben vor Ort entnommen.

Die meisten Betroffenen sind inzwischen wieder vollständig genesen. Von einigen wenigen noch symptomatischen Personen wurden Proben genommen, um die Ursache des Ausbruchs im Labor zu untersuchen.

Das Ordnungsamt hatte bei der letzten Routinekontrolle am 4. April nichts zu beanstanden gehabt, lediglich wurde der Betreiberin die Verwendung einer in Deutschland verbotenen Gewürzpaste, untersagt.

Da nicht auszuschließen ist, dass diese Gewürzpaste Ursache der Erkrankungen sein könnte, wurde am 21. April eine Probe hiervon in einem Lager des Unternehmens in Dreieich genommen. Die Probe wird derzeit mikrobiologisch untersucht. Ergebnisse liegen noch nicht vor. Auch von einer möglicherweise in Frage kommenden Erdnusssauce sowie eines Hähnchenpulvers werden aktuell Proben gezogen, die anschließend untersucht werden.

Das Restaurant ist weiterhin und bis auf Weiteres geschlossen.