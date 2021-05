68-jährige Frau im Bus in Wiesbaden beleidigt und angespuckt

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (Symbolfoto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - Vergangenen Freitag wurde eine Frau in einem Wiesbadener Linienbus von einem Mitfahrer erst beschimpft und dann angespuckt. Das teilt die Polizei am Dienstag in einer Mitteilung mit.

Die Wiesbadenerin fuhr gegen 11.30 Uhr mit der Linie 27 von Dotzheim Richtung Hauptbahnhof. Weil ein anderer Fahrgast im Bus keinen Mund-Nasen-Schutz trug, sprach die Frau den Mitfahrer auf das Fehlen des Mund-Nasen-Schutzes an. Daraufhin beschimpfte der Mann die 68-Jährige und versuchte sie einzuschüchtern. Die Frau zückte ihr Handy und schoss Fotos des Mannes.

Nach weiteren Angaben der Polizei habe der Mann nach dem Handy gegriffen und währenddessen die Hand der Frau schmerzhaft umklammert.

Auf ein Rufen der Frau habe es im Bus keine Reaktion gegeben. Der Vorfall müsste jedoch für einige Fahrgäste deutlich wahrnehmbar gewesen sein. Beim Verlassen des Busses an der Haltestelle "Dotzheimer Straße/Bismarckring" habe der Täter der Frau ins Gesicht gespuckt.

Verknüpfte Artikel

Der Täter war nicht allein im Bus

Die Polizei beschreibt den Täter als zwischen 25 und 30 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß. Er trug ein Tattoo an der rechten Halsseite. Er habe einen Vollbart und an den Seiten kurz rasierte, schwarze Haare gehabt. Bekleidet war er mit einem schwarzen Pullover, einer schwarzen Weste sowie einer blauen Jeans. Außerdem trug er eine schwarze Bauchtasche.

Er war in Begleitung einer Frau, welche die 68-Jährige ebenfalls beleidigt hatte. Diese führte einen blauen Kinderwagen mit Kleinkind mit sich. Die Polizei bittet um Hinweise von beispielsweise Fahrgästen, welche den Vorfall mitbekommen haben. Diese sollen sich unter der Rufnummer 0611-3452140 melden.