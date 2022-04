80.000 Euro Schaden nach Einbruch in Tankstelle

Polizeifahrzeuge mit eingeschaltetem Blaulicht. (Symbolfoto: dpa)

KAISERSLAUTERN - In der Nacht von Freitag auf Samstag sind Unbekannte in einer Tankstelle im Ortsteil Hohenecken eingebrochen und haben dort Tabakwaren gestohlen. Dies teilt die Polizei am Sonntag mit. Weiterhin verursachten sie laut Polizei erheblichen Sachschaden in der Tankstelle. Durch die Beamten konnten im Rahmen der Spurensuche vor Ort Hinweise auf den oder die Täter gesichert werden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Aussagen der Polizei auf etwa 80.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der 0631-3692620 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.