A3 heute Nacht wegen möglichen Bombenfunds gesperrt

Erst Anfang März wurde eine Weltkriegsbombe an der A3 bei Medenbach gesprengt. Jetzt gibt es eine zweite Freilegung. (Archivfoto: Sascha Kopp)

MEDENBACH - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 23. auf 24. März, steht in der Zeit zwischen 21 Uhr und 5 Uhr auf der A3 eine vorübergehende Vollsperrung an. Hintergrund: Auf Höhe der Rastanlage Medenbach wird eine weitere Weltkriegsbombe vermutet. Das soll in der Nacht genauer untersucht werden.

Im betreffenden Zeitraum ist auf der A3 zwischen der Anschlussstelle Niedernhausen und dem Wiesbadener Kreuz kein Verkehrsbetrieb möglich. Die Umleitung für die A3 verläuft in beiden Richtungen über die Bedarfsumleitungen U61 und U64 von der Anschlussstelle Niedernhausen über die B455 nach Erbenheim auf die A66 und entsprechend umgekehrt. Zusätzlich werden großräumige Umleitungen ausgewiesen.

Rastanlage schon ab Mittag gesperrt

Auf Behinderungen einstellen müssen sich Verkehrsteilnehmer schon vor der eigentlichen Sperrung. Aus Sicherheitsgründen müssen die beiden Teile der Rastanlage Medenbach, Ost und West, bereits ab Mittwochmittag, 13 Uhr, für alle Fahrzeuge gesperrt werden. Ab dem Abend um 21 Uhr müssen beide Anlagen geräumt sein. Weitere Evakuierungen stehen laut Auskunft der Autobahn GmbH nicht an.