A3 wegen Abseilaktion kurzzeitig gesperrt

WIESBADEN - Wegen einer Abseilaktion von Aktivisten musste die A3 am Freitagvormittag zwischen dem Wiesbadener Kreuz und der Raststätte Medenbach in Fahrtrichtung Köln für etwa eine Stunde gesperrt werden. Wie die Polizei mitteilt, hatten sich offenbar gegen 9.15 Uhr zwei Aktivisten von einer Brücke zwischen dem Wiesbadener Stadtteil Breckenheim und Hofheim-Wallau auf die Autobahn abgeseilt und den Verkehr blockiert. Auch ein Transparent hätten sie an der Brücke angebracht. Verletzt wurde niemand. Kurz nach 10 Uhr kletterten die Personen selbstständig wieder hoch und beendeten die Aktion, sodass der Verkehr laut Polizei wieder freigegeben werden konnte. Die beiden Aktivisten wurden vorläufig festgenommen. Durch die Sperrung staute sich der Verkehr zwischenzeitlich auf sechs Kilometern Länge.

Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zu einem Prozess am Freitagmorgen vor Amtsgericht Frankfurt-Höchst. Dort stehen wie berichtet zwei Umweltaktivisten wegen gemeinschaftlicher schwerer Nötigung vor Gericht, nachdem sie sich im Oktober 2020 ebenfalls von einer Brücke bei Wiesbaden auf die A3 abgeseilt hatten. Protestiert hatten sie zusammen mit anderen gegen den Weiterbau der A49 durch den Dannenröder Forst.

