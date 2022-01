A3 zwischen Wiesbaden und Limburg voll gesperrt

Ein eingeschaltetes Blaulicht auf einem Polizeiauto. (Foto: pattilabelle - stock.adobe)

IDSTEIN/BAD CAMBERG - Wegen des starken Schneefalls ist die A3 zwischen dem Wiesbadener Kreuz und der Limburg Süd in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Im Bereich zwischen Idstein und Bad Camberg stehen mehrere Laster auf der Autobahn quer, so ein Sprecher der Autobahnpolizei auf Nachfrage.

Schnee und vereiste Fahrbahn

Aufgrund des Schnees und der vereisten Fahrbahn kommt der Räumdienst in den Steigungsbereichen nicht durch. "Unsere Kollegen brauchen aktuell für zehn Meter zehn Minuten", so der Sprecher. Ein Unfall sei nicht passiert. Autofahrer, die sich auf dem Streckenabschnitt im Stau befinden, müssen sich gedulden und sollen die Rundfunkwarnmeldungen beachten, so die Polizei.