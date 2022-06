A45: Lkw umgekippt - andauernde Einschränkungen

Ein umgekippter Laster auf der A45 bei Altenstadt sorgt am Donnerstag für Stau. Symbolbild: Predrag Sepelj/Fotolia

ALTENSTADT - Ein mit Metallrohren beladener Sattelzug kippte am Donnerstag auf der A45 in Richtung Dortmund aus bislang ungeklärter Ursache um. Die Mitteilung über den an der Anschlussstelle Altenstadt liegenden Laster erreichte die Polizei gegen 13.30 Uhr. Der Fahrer verletzte sich leicht, konnte das Fahrzeug aber eigenständig verlassen und kam in ein Krankenhaus.

Polizeibeamte leiteten den Verkehr zunächst einspurig an der Unfallstelle vorbei, bevor sie aufgrund verrutschter Ladung die komplette Fahrbahn Richtung Norden sperrten. Zusätzlich sperrten sie aufgrund des entstehenden Rückstaus die Zufahrt zur A45 in Richtung Dortmund an der Anschlussstelle Altenstadt.

Aufgrund nun notwendiger Entladungs-, Bergungs- und Abschleppmaßnahmen werden die Einschränkungen und Sperrungen voraussichtlich noch weitere Stunden andauern. Das teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag mit. Sie bittet, das Gebiet weiträumig zu umfahren.