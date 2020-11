A49-Protest: Stahlseil blockiert weiterhin Bundesstraße

"Danni und Herri - against Ecocide" steht auf einem Transparent, das ein vermummter Aktivist in rund 15 Metern Höhe an einer rund 300 Meter langen Traverse über die B-62 in Mittelhessen gespannt hat. Mit der Aktion protestieren die Aktivisten gegen die Rodung des Waldes in Dannenrod für den Weiterbau der Autobahn 49. (Foto: Thorsten Richter/dpa)