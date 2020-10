A49: Rodungen im Herrenwald unter Protesten fortgesetzt

(Symbolfoto: dpa)

STADTALLENDORF - Die Polizei hat nach Abschluss der Fällarbeiten im Bereich des Herrenwaldes am späten Samstagnachmittag einen ruhigen Einsatztag ohne besondere Vorkommnisse verzeichnet. Im Laufe des Tages mussten die Beamten, wie auch am Freitag, vereinzelt Barrikaden räumen. Dies teilte die Polizei am Samstagabend mit.

Einige Personen sollen sich in den Gefahrenbereichen im Wald aufgehalten haben. Sie verließen diese laut Polizei friedlich. Einige Personen wurden zur Identitätsfestellung in Gewahrsam genommen.

Am Nachmittag wollten einzelne Personen die Polizei-Absperrung umgehen. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Die Ordnungshüter stellten ihre Identität fest und erteilten ihnen Platzverweise.

Gegen 11.45 Uhr kam es im Bereich des Bahnhofes in Stadtallendorf zu einer etwa halbstündigen Versammlung von rund 30 Ausbaugegnern. Wie bereits auch an den Vortagen war die Landstraße

3290 während der Rodungsarbeiten zwischen Stadtallendorf und Niederklein voll gesperrt.