A5 nach Karambolage voll gesperrt

ALSFELD/HOMBERG/OHM - Zu einem schweren Unfall kam es am Sonntagnachmittag auf der Autobahn 5, zwischen den Anschlussstellen Homberg/Ohm und Alsfeld-West in Fahrtrichtung Nord. Ersten Erkenntnissen zufolge sind daran mehrere Fahrzeuge beteiligt, eines davon soll auch in Brand geraten sein. Weitere Informationen zum genauen Hergang liegen derzeit nicht vor.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste sind vor Ort und teilweise noch auf der Anfahrt. Fahrer werden deshalb gebeten, eine Rettungsgasse zu bilden.

Aktuell ist die A5 in beide Richtungen voll gesperrt. Es staute sich zwischenzeitlich auf einer Länge von bis zu 15 Kilometern.