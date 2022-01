A5 voll gesperrt: Salzsäure ausgelaufen

Auf der A5 bei Weiterstadt-Gräfenhausen hat es einen Gefahrengut-Unfall gegeben. Die Aufräumarbeiten laufen. (Foto: 5vision.media )

GRÄFENHAUSEN - Die Autobahn 5 ist am Donnerstag bei Weiterstadt wegen Salzsäure auf der Fahrbahn in beide Richtungen voll gesperrt worden. Mehrere Liter der Lösung seien vermutlich wegen eines defekten Ventils aus einem Tanklaster gelaufen, sagte ein Sprecher der Polizei in Darmstadt. Wie lange die Sperrung andauere, sei bislang unklar. Der Verkehr sei abgeleitet worden.

Bereits am Morgen hatte auf der A5 in Richtung Darmstadt einen Unfall mit einem Sattelschlepper gegeben. Wie die Polizei mitteilt, stießen gegen 9.40 Uhr zwei Autos aus unbekannter Ursache zusammen. Eines der Autos prallte daraufhin gegen einen in gleicher Richtung fahrenden Sattelzug, der daraufhin ins Schlingern geriet und sich drehte. Die Fahrerin, die gegen den Laster prallte, wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Strecke musste für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten in Richtung Süden voll gesperrt werden.

In diesem Stau stand auch der Salzsäure-Tanklaster. Dessen Fahrer bemerkte laut Polizei gegen 12 Uhr, dass etwas aus seinem Fahrzeug lief und verständigte die Polizei. Um den Gefahrenbereich großräumig abzusperren, wurde die A 5 auch in Richtung Frankfurt voll gesperrt. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilt, klagten zwei in der Nähe des Lastwagens befindliche Rettungssanitäter über Beschwerden der Atemwege und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

