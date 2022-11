A6 am Viernheimer Dreieck übers Wochenende gesperrt

Jetzt teilen:

Viernheim (dpa/lhe) - - Wegen Sanierungsarbeiten ist die Autobahn 6 am Viernheimer Dreieck am übernächsten Wochenende Richtung Saarbrücken gesperrt. Die Strecke zwischen dem Autobahndreieck und Mannheim-Sandhofen sei ab Samstag (12. November) von 18.00 Uhr bis Montag (14. November) um 5.00 Uhr nicht befahrbar, teilte die Autobahn GmbH am Donnerstag mit.

Umleitungen seien ausgeschildert. Autofahrer aus Richtung Süden werden den Angaben zufolge ab dem Viernheimer Dreieck über die Umleitung U46 auf die A67 geführt. Fahrerinnen und Fahrer aus Richtung Norden sollten ebenfalls der Umleitung U46 folgen.

Wer die Sperrung weiträumig umfahren wolle, könne bereits am Hockenheimer Ring von der A6 auf die A61 wechseln. Am Autobahnkreuz Frankenthal könne man wieder auf die A6 fahren.