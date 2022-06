A60 am Dreieck Nahetal wegen Gefahrenlage gesperrt

Die A60 ist am Dreieck Nahetal komplett gesperrt. (Foto: Karsten Gerber)

BINGEN - Die A60 ist am Dreieck Nahetal am Mittwochabend in beide Richtungen komplett gesperrt worden. Es gebe kein Durchkommen, teilt die Autobahnpolizei auf Anfrage dieser Zeitung mit. Anlass sei eine Gefahrenlage, eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe jedoch nicht.

Wegen der Sperrung kam es am Mittwochabend zu langen Staus. Autofahrer sollen den Bereich großräumig umfahren. Auf der A60 werden sie frühzeitig abgeleitet - aus Richtung Mainz an der Ausfahrt Bingen-Ost.

Wir berichten weiter.