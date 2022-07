A60 nach Unfall auf Weisenauer Brücke teilgesperrt

Der Unfall auf der Weisenauer-Brücke hat zu einem großen Rückstau geführt. (Foto: Nicholas Matthias Steinberg)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GINSHEIM-GUSTAVSBURG - Am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr ist es zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Pkw auf der Weisenauer-Brücke gekommen. Wie die Polizei Südhessen mitteilte, wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Die beiden rechten Fahrsteifen in diesem Bereich auf der A60 in Richtung Mainz sind für die Bergung gesperrt worden.

Der Verkehr wird über die linke Spur geleitet. Dadurch ist es zu einem großen Rückstau gekommen.