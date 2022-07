A60-Tunnel in Mainz am Sonntag gesperrt

Der A60-Tunnel in Mainz-Hechtsheim wird ab dem frühen Sonntagmorgen zum Schauplatz einer Großübung. (Archivfoto: Harald Kaster)

MAINZ - Wegen einer groß angelegten Notfallübung im Autobahntunnel auf der A60 in Mainz-Hechtsheim wird der Tunnel am kommenden Sonntag, 17. Juli, zwischen 3 Uhr morgens und 12 Uhr mittags in beide Fahrtrichtungen vollgesperrt. Wie ein Sprecher der Autobahn GmbH erklärt, sei bis zum Mittag mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Entsprechende Umleitungen würden eingerichtet, im direkten Umfeld des Tunnels, zudem auch bereits auf Zubringerstrecken über andere Autobahnen.

„Um die Sicherheit und Verkehrstauglichkeit von Straßentunneln zu gewährleisten, führt die Autobahn GmbH in Zusammenarbeit mit Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei regelmäßige Notfallübungen durch“, so die Betreibergesellschaft. An der Großübung nehmen rund 230 Personen teil. Beteiligt sind unter anderem die Feuerwehr, das Polizeipräsidium Mainz, die Polizeiautobahnstation Heidesheim, die Rettungsleitstelle Mainz, Rettungsdienste, die Straßenverkehrsbehörde sowie das Stadtplanungsamt.

Der Verkehr wird umgeleitet

Für das direkte Tunnelumfeld sind am Sonntag folgende Umfahrungen vorgesehen: Der Verkehr in Fahrtrichtung Bingen wird an der Anschlussstelle Weisenau von der A60 ab- un über Max-Hufschmidt-Straße, Heiligkreuzweg, Emy-Roeder-Straße, L425 und B40 zum Autobahnkreuz Mainz umgeleitet. In Fahrtrichtung Darmstadt geht es an der Anschlussstelle Hechtsheim West von der Autobahn ab und über Ludwig-Erhard-Straße, Rheinhessenstraße, Emy-Roeder-Straße, Heiligkreuzweg, Max-Hufschmidt-Straße zur Anschlussstelle Weisenau.

Eine großräumige Umleitung wird darüber hinaus von Mainz aus über A63, A61, A6, Autobahndreieck Viernheim und die A67 in Richtung Mainz/Wiesbaden beziehungsweise die A5 in Richtung Frankfurt geführt. Die Umleitung in entgegengesetzter Fahrtrichtung erfolgt entsprechend in umgekehrter Reihenfolge.