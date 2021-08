A66: Lkw stürzt von Kinzigtalbrücke

Einsatzkräfte bei den Rettungs- und Bergungsarbeiten an der A66. (Foto: 5vision.media)

RHEIN-MAIN - Auf der Autobahn von Hanau nach Fulda (A66) ist am Dienstag ein Sattelzug von einer Brücke gestürzt. Nach ersten Informationen der Polizei in Offenbach durchbrach der Lastwagen bei Bad Soden-Salmünster im Main-Kinzig-Kreis aus zunächst ungeklärter Ursache die Leitplanke der Kinzigtalbrücke. Das Führerhaus stürzte in den Fluss. Ob Menschen verletzt wurden, ist zunächst unklar.

Die A 66 wurde in Richtung Fulda komplett gesperrt. Autofahrer mussten die Unfallstelle weiträumig umfahren. Der Sattelzug hatte den Angaben zufolge Paletten geladen.