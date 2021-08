1 min

A66-Unfall: Lkw-Fahrer tot geborgen

Taucher haben die Leiche des Lkw-Fahrers geborgen, der am Mittag von der Kinzigtalbrücke gestürzt ist. Die Sperrung der A66 in Richtung Fulda soll bis in den frühen Abend dauern.

Von Alexandra Eisen Stellvertretende Chefredakteurin Inhalte