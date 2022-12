Ab 19 Uhr live: Online-Weinprobe von Weinx1

Mainz - Im Rahmen des Podcasts Weinx1 veranstalten die beiden Podcast Hosts Thomas Ehlke und René Harth am Freitag, 2. Dezember, ab 19 Uhr wieder eine Live-Weinprobe. Zu Gast sind die Winzer:innen Anette Closheim (Langenlonsheim, Nahe), Kristian Dautermann (Ingelheim, Rheinhessen) und Chefönologin Kathrin Puff (Kloster Eberbach, Rheingau). Probiert werden sechs unterschiedliche Weine. Koch und Küchenchef Manuel Weyer von Culinary Art aus Mainz stellt ein Drei-Gangs-Menü zum Nachkochen vor.

Livestream anschauen

Per Livestream können Sie unseren Podcast plus Online-Weinprobe auf allen Nachrichtenportalen der VRM und auf YouTube verfolgen. Stellen Sie bequem von der Couch und den Bildschirmen aus Fragen, posten Sie Ihre Meinung zum Wein, Ihre Tipps und Anregungen in der Kommentarfunktion und seien Sie interaktiv an dem Abend mit dabei. Im Nachgang finden Sie die Aufzeichnung in unserer Mediathek oder auf YouTube.